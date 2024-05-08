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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها: طفرة نوعية في تطوير المستشفيات لتحسين الخدمة الصحية للمرضي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الدولة المصرية قد أعطت ملف القطاع الصحي اهتماما كبيرا ، ومن هذا المنطلق فقد حققت الجامعة طفرة نوعية في تطوير المستشفيات الجامعية وكلية الطب البشري وتخريج أطباء أكفاء ساهموا في تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضي من أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة. 
جاء ذلك خلال جولته الموسعة لكلية الطب البشرى ، رافقه خلالها الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية ،والوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس .
وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية  ، ومعامل التشريح والتقى بطلاب كلية الطب وحثهم على تنمية مهاراتهم العلمية والمجتمعية مؤكدا أن الأطباء  أصحاب رسالة وليس مهنة ، وعليهم تحمل ضغوط العمل ومراعاة الجانب الإنساني وأن يتسموا بالموضوعية والالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية .
كما أكد " الجيزاوى " حرص الجامعة الاستثمار فى البشر ، مضيفا أن  جامعة بنها حريصة علي تضافر الجهود من أجل توفير البيئة الدراسية المناسبة للطلاب مما ينعكس ايجابياً على مستواهم العلمي والأكاديمي عبر العمل على تهيئة قاعات دراسية متكاملة ومختبرات علمية حديثة ، إلى جانب العمل المستمر بالانفتاح على الجامعات العالمية لأجل إيجاد علاقات علمية وثقافية متبادلة بين الطرفين .  
كما تفقد رئيس الجامعة أعمال تجديدات الساحة وزراعة الحدائق الخلفية لكلية الطب البشري و التي تمت بالجهود الذاتية . 
وفى نهاية الجولة كرم رئيس الجامعة ومرافقوه الطلاب الفائزين بالأبحاث والمتميزين فى المؤتمر الطلابى الثانى  بكلية الطب البشرى، قائلا لهم نحن دائما فى جامعة بنها نفتخر بخريجينا فى كافة المجالات والذين حققوا نجاحًا وتميزًا في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

جامعة بنها الجامعات العالمية التقاليد الجامعية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدولة المصرية

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