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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام سعيدة 16.. شيرين تحقق رغبة ديدي في الذهاب لـ المزاد

صدى البلد

عرضت أحداث الحلقة 16 من مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا عددًا من الاحداث المثيرة، شهدت أحداث الحلقة 16 ذهاب “يحيى” نبيل نور الدين لـ صالح عماد رشاد لاقناعه إعطاء “ديدي” يسرا إيراد الأرض لاقتراب موعد عمليتها وحاجتها للمال. 

ورفض “صالح” إعطاء “ديدى” الإيراد وعرض على “يحيى" التكفل بالعملية فقط .

وتورط “آدم” نجل ديدى فى حمل صديقته “نادين” دون زواج كما ابلغته رفضها للزواج. 

وتخبر “ديدى" شيرين إنها تريد الذهاب لحضور المزاد ولكنها لا تريد أن يعلم أحد بفقدان بصرها. 

وتلجأ ديدي وشيرين وليلى إلى التنكر والذهاب إلى المزاد وتوريط إحسان فى مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه. 

أبطال مسلسل أحلام سعيدة


مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .

مسلسل احلام سعيدة إخراج عمرو عرفة أحلام سعيدة النجمة غادة عادل الفنانة مى كساب غادة عادل عمرو عرفة هالة خليل

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