قبل مؤتمر المناخ.. الكهرباء: مصر اتخذت خطوات لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العالم كله يتوجه للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع فى الإستخدامات النظيفة للطاقة، مشيرا إلى أن الخطوات التي قدمتها مصر فى هذا المجال أدت إلى تنظيمها لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ خلال نهاية هذا العام.

وأضاف “حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تحرص على تقديم نموذج يليق بها فى تلك القمة ويكون به رسالة مهمة جدا تشجيعية للتوسع فى الطاقة النظيفة، مثل: التوسع للطاقات المتجددة منها الشمس والرياح، والتوسع فى إستخدام وسائل نقل الكهرباء ونقاط الشحن التي ستوزع فى شرم الشيخ والمدن المحيطة، إلى جانب المشروعات التي ستتزامن مع هذا المؤتمر.

وتابع أن هناك خطوات اتخذتها مصر لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة بنسبة 42% حتى عام 2035، إلى جانب وضع إستراتيجية لمصر فى الهيدروجين الأخضر فى السنوات القادمة والسياسات التي تشجع القطاع الخاص للدخول فى هذا المجال.