يعالج احتقان الأذن.. تعرف على فوائد السماق

قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد السماق، وهو نبات من الفصيلة البطمية الذي يضم نحو 250 نوعا.

فوائد السماق

·إعطاء الطعام النكهة المميزة، وتحسين الطعم، وفتح الشهيّة، فتتم إضافته إلى الغذاء والصناعة؛ كـ الزعتر، والفلافل، وتتبيل الدجاج المشويّ؛ لإعطاءالحموضة ، كما أنّه يضاف إلى البصل الطازج للتخفيف من حدّة رائحتهفي الفم.

·التخلص من الشيب المبكّر الذي يظهر في الشعر عندما يتمّ غليه وغسل الشعر به.

·علاج الفطريات التي قد تظهر على السطح الخارجيّ من الجلد، عندمايتمّ غلي قشور السماق وتدليك البشرة الخارجيّة به، ومانع للحكة.

· صناعة الأدوية القاطعة للنزيف، كما تُصنع منه مراهم الحروق؛ لأنّه قابض للقرح، ويعدّمطهّراً، ومعقّماً، ومضاداً للالتهاب.

· صناعة المحاليل المعالجة للتسمم بالمعادن الثقيلة.

· علاج سيلان الأذن، والتهابات الحلق والفم.

· علاج اضطرابات الجهاز الهضميّ، مثل: الإسهال المزمن، والدوسنتاريا،والقضاء على الغثيان، والصفار، ومقوي المعدة.

· عَلاج مشاكل الجهاز التنفسيّ التي تتعلّق بالحنجرة، من خلال الغرغرةفي البذور، وتفيد هذه الغرغرة في التخلّص من مشاكل اللثة.

· مسكن للآلام، مثل: آلام الأسنان، وعلاج مرض الروماتيزم.

·علاج مشاكل المثانة، وسلس البول، من خلال شرب منقوع ملعقةٍ منالشاي من السماق في كوبٍ من الماء المغليّ، وتركه مدّة عشر دقائق، وشربكوبٍ منه ثلاث مراتٍ يومياً.

· يعمل السمّاق على شد اللّثة عند استخدامه كمضمضة، ويسكّن ألمالأسنان، كما أنّه مفيد في تسكين الألم وخاصّة الروماتيزم،ويعمل علىتخفيف الشعور بالعطش، ويعمل على زيادة اللون الأسود للشعر، كما أنّهيعالج احتقان الأذن.

· يعالج غلي السمّاق ودهن الجسم به الاحمرار والتوهّج والالتهاب الّذييعاني منه الجلد، كما أنّه يمنع انتشار الغرغرينا .

· يعمل السمّاق على تخفيف الوزن؛ حيث إنّ حموضته تجعله صالحاً لأنيكون بديلاً عن الملح في أنواع السلطات والمأكولات المختلفة، ممّا يجعلنانستعيض عن الملح في هذه الأكلات، ويبقى طعم الأكل مستساغاً معوجود السمّاق كبديل للملح، لذا يساعد ذلك في تخفيف الوزن من خلالالاستغناء عن كميّات الملح اليوميّة التي تسبّب احتباس السوائل فيالجسم ممّا يؤدّي إلى زيادة الوزن.

· يعمل السماق على تنظيم عمل الجهاز الهضمي والأمعاء؛ لذا فهو يساعدالجسم في التخلّص من بقايا الطعام الزائدة عن الحاجة وغير المفيدة،ويخلّص الجسم من السموم والدهون الزائدة مما يساهم في تخفيفالوزن الزائد.