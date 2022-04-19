للسحور.. كروكيت البطاطس بالجبنة



قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل كروكيت البطاطس بالجبنة.









كروكيت البطاطس بالجبنة





- البطاطا : 2 حبة (متوسطة الحجم)

- البيض : 2 حبة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- حليب : ربع كوب (سائل)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بقسماط : كوب او الفيجيتار او الخبز المجفف وقومي بطحنه في المطحنه .

- جبنة شيدر : كوب (مقطعة لمكعبات صغيرة)

طريقة تحضير كروكيت البطاطس بالجبنة.

1. نسلق البطاطا ثم نقوم بهرسها ونضيف إليها الزبدة والحليب ونخلطها ثم نضيف الملح والفلفل وحبة بيض.





2. نقوم بتكويرها كرات صغيرة ونغرس داخلها مكعب جبنة ونغمسها بالبيض ثم البقسماط ثم نقليها في زيت غزير.