أسهل طريقة لتغيير الاسم والمعرِّف على تويتر.. تفاصيل

4/19/2022 5:45:29 AM

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 05:45 ص 4/19/2022 5:45:29 AM

يلجأ في الأغلب معظم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لتغيير أسماء حساباتهم على مدار أكثر من عقد زمني كامل، فالأسماء التي قد تبدو لطيفة قديماً، ربما تجلب الإحراج لمن يستخدمها الآن.

وبالحديث تحديداً على منصة “تويتر" ، حيث يسعى المستخدمون للوصول لأسهل طريقة لتغيير الاسم، وربما ستواجههم صعوبة في معرفة الطريقة حيث أنهم لا يغيرون الاسم كل يوم، وبحسب موفع “androidauthority” التقني، نستعرض كيفية تغيير اسم المستخدم والمعرِّف.

وهناك فارق كبير بينهم حيث أن اسم المعرِّف هو الذي يبدأ بالرمز ‎@ وهو اسم فريد مخصص لك ويظهر في عنوان URL ملفك الشخصيّ، بينما "اسم المستخدم" هو الاسم الذي تضعه على صفحتك الشخصية.

طريقة تغيير اسم المعرِّف من خلال الويب:

١- اذهب إلى "الإعدادات" Settings.

٢- اضغط على "حسابك" your account.

٣- ستظهر قائمة "معلومات الحساب" account information، اختر منها "اسم المستخدم" user name.

٤- اكتب "اسم المعرِّف" الذي تريده في الخانة الفارغة التي ستظهر على الشاشة، كما سيعرض تويتر اقتراحات يمكن الاختيار منها.

٥- إذا تمت الموافقة على اسم المعرف المقترح، انقر "حفظ" Save.

طريقة تغيير اسم المعرِّف من خلال تطبيق الهاتف:

١- اضغط على الصورة الشخصية في أعلى الشاشة.

٢- ستفتح قائمة جانبية، قم منها بالتمرير للأسفل واختر "الإعدادات والخصوصية" Settings and privacy.

٣- اضغط على "حسابك" your account.

٤- ستظهر قائمة "معلومات الحساب" account information، اختر منها "اسم المستخدم" user name.

٥- اكتب الاسم الذي تفضله، ثم اضغط على "حفظ" Save.

طريقة تغيير الاسم على "البروفايل" في تويتر:

لتغيير الاسم الذي يظهر على صفحتك الشخصية كل ما عليك فعله هو الضغط على "تعديل الملف الشخصي" "edit profile"، وستظهر خانات عديدة للتغيير من بينهم "اسم المستخدم"، وعندها ستكتب الاسم الذي تريد التغيير إليه.