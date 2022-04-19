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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: 4 عروض مصرية وسعودية لضم «أبو جبل» من الزمالك

أبو جبل
أبو جبل

كشف الإعلامي محمد شبانة، مصير محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك في الفترة المقبلة، بعدما أوشك عقده على الانتهاء بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدد الأبيض تعاقده حتى الآن.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الاتصالات بين إدارة النصر السعودي وأبو جبل متوقفة في الوقت الحالي منذ توقيعه للعالمي في وقت سابق مع أحد أعضاء شرف نادي النصر، لكن الصفقة في الوقت الحالي متوقفة والاتصالات لم تتجدد بين الطرفين.

وأضاف شبانة، أبو جبل يمتلك عرضين من السعودية من نادي التعاون والاتفاق والمفاوضات جادة وقوية بين الطرفين، بالإضافة إلى عرضين من الدوري المصري من ناديي بيراميدزوفيوتشر أيضًا.

وأوضح شبانة، الأولوية لأبو جبل حال عدم التجديد للزمالك في الرحيل إلى الخليج، موضحًا أن الحارس لا يفضل الانتقال لأي ناد مصري آخر بعيد عن الزمالك؛ لقناعته أن الأمر سيؤثر على فرص تواجده مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وأكمل شبانة، الاتصالات متوقفة من الأساس بين الزمالك وأبو جبل في الفترة الحالية بشأن تجديده للفريق خلال الموسم المقبل وإدارة الزمالك لم تفاتح اللاعب مرة أخرى في ملف التجديد منذ الإعلان عن رحيله عن الفريق وعدم التفاوض معه مرة أخرى.

واختتم شبانة: ينتهي عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري لكن اللاعب لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن ولم يعلن عن قراره بشأن النادي الذي سينضم إليه".

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