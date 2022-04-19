احتفالات التنمية الثقافية برمضان.. فرقة المولوية بالإسكندرية والتنورة في قبة الغوري

فى إطار الاحتفالات الفنية والثقافية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم، يقام يوم الأربعاء 20 أبريل (19 رمضان) عدد من الأنشطة بعدد من مراكز الإبداع التابعة له.

وتقدم فرقة "النيل للآلات الشعبية" بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، إبداعاتها الموسيقية لجمهور السيدة نفيسة.

يذكر أن "النيل للآلات الشعبية" تتبع الهيئة العامة لقصورالثقافة، وتعد أضخم وأقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقي؛ شاركت في الكثير من المحافل الدولية، ومثلت مصر في مسابقات عدة، فعلى إيقاعات وأنغام التراث المصري تتلألأ الفرقة بنماذج من الأغنيات الفلكلورية المصرية.

وتستمر فرقة "التنورة التراثية" في تقديم عروضها الفنية المتميزة بمركز إبداع "قبة الغوري" بمنطقة الأزهر بمصاحبة الآلات الموسيقية التراثية.

جدير بالذكر أن نشاط الفرقة بدأ فى فبراير عام 1988، وشاركت فى العديد من المناسبات الوطنية داخل مصر، إضافة إلى المهرجانات الدولية الكبرى.

وبمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، يستمر العرض المسرحي “صحينا يا سينا”، تأليف خميس عز العرب، وإخراج عصام الشويخ، وبطولة محمد نصر، ونادية الشويخ، وحاتم عزت، وإبراهيم جمال، وحسام سيد، وبيبو النعمانى، وخالد وليد، وديكور عمر كمال، وملابس إهداء نهى دراج، وألحان حاتم عزت.