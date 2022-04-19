استشاري: الإهمال الأسرى والسوشيال ميديا من محفزات العنف عند الأطفال

قال الدكتور عمرو سليمان، استشارى الطب النفسي، إن وسائل التواصل الإجتماعي تجذب الطفل، حيث أنها تقدم له محتوي متنوع، وهذا المحتوي يجعله أكثر إلتصاقا بها، مشيرا إلى أنها ليست خطيرة، ولكن المغالاة في ترك الطفل لوقت طويل بها خطيرة.

وأضاف “سليمان”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يجب مراقبة المحتوي الذي سيتعرض الطفل له، موضحا أن طريقة التربية هي الحاكمة فى فكرة التعامل مع الأشياء، ومنها مواقع التواصل.

ونصح الأسرة بشكل عام، بوضع الهواتف وتركها عند تناول الطعام ليكون هناك تواصل ومناقشة، لأن الطفل يتعلم اللياقة أو إنعدامها عندما يحادثه والده، معقبا: “إحدي محفزات العنف وإكتشافه من السوشيال ميديا هو الإهمال الأسرى”.