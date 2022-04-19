مستشار وزير التموين: حذف المتوفين وأصحاب السيارات الباهظة من قاعدة البيانات

أكد د. عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس للنواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودا ضخمة من خلال وزارة التموين لتطوير قاعدة البيانات المستفيدين ووصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بتاريخ 1/2/2022، بشأن سواقط بطاقات التموين بداية من ديسمبر 2020 من على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم إضافة المواليد منذ عام 2018، وعدم إضافة الأفراد على البطاقة بعد تعديلها.

و قال النائب ايهاب منصور عضو مجلس النواب ان بعض الاسر اكتشفت انخفاض عدد الافراد على البطاقة التموينية.

وقال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات و التحول الرقمي، "تم جمع قاعدة البيانات في قاعدة واحدة و تم حذف و استبعاد المتوفين والأرقام القومية الخاطئة و المكررة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية و منها الرقابة الإدارية وغيرها.

وأضاف “تم فتح التظلمات وهناك أسماء سقطت بالخطأ و هناك من حصل على حق لا يستحقه ووجدنا بطاقة تموين باسم رئيس الجمهورية و الأخطاء ترجع الى بعض الأخطاء البشرية و هناك من احيل للتحقيق أيضا بسبب المخالفات في المنظومة”.

وقال مستشار وزير التموين لنظم المعلومات و التحول الرقمي إن منظومة إدارة البطاقات متوقفة تماما و الذي يعمل فقط بدل تالف و هدفنا الان سد الثغرات بالتعاون مع وزارات التضامن و غيرها من الجهات المعنية و منها وزارة الداخلية ايضا و وجدنا ارقام قومية غير مطابقة الاسماء من الاساس .

و قال مستشار وزير التموين لنظم المعلومات و التحول الرقمي للنواب " خلال شهر من الان يتم انهاء اي عوار و التحقق من البيانات التي تستحق الاضافة او العودة للمنظومة بعد التحقق من بياناتهم و اكد ان بعض التظلمات كانت لمن يمتلكون سيارات يصل ثمنها لربع مليون و هؤلاء يتم حذفهم و اوضح انه تم قصر الامر على بطاقات خبز فقط لبعض المواطنين

و قال مستشار وزير التموين لنظم المعلومات و التحول الرقمي للنواب انه يوجد في مصر ٢٣ مليون بطاقة تموين يستفيد منها ٦٤ مليون و هناك ٧٣ مليون بطاقة مخصصة فقط للحصول على الخبز.