ضبط 30 ألف عبوة أندومي منتهية الصلاحية والتحفظ على 5 طن سمسم بالغربية

تحرير 40 محضر، 20 مخالفة بحملات تموينية بزفتى، سمنود ،طنطا والمحلة الكبرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتائج الحملات التموينية الرقابية على أسواق سمنود ، زفتى ، المحلة الكبرى وطنطا والتي تم تنفيذها خلال الأيام السابقة من مفتشي الرقابة التجارية بمديرية التموين تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين ، حيث أسفرت الحملات على أسواق سمنود عن ضبط صاحب محل حدايد وبويات وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عبوات ورنيش للأسطح والأرضيات بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر غير مدرج عليه بيانات مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين ، حيث تم التحفظ على عدد 40 علبة ورنيش منتهية الصلاحية وعدد 320 علبة ورنيش غير مدرج عليها بيانات خاصة بالصلاحية والإنتاج .

كما تم ضبط صاحب معرض للسجاد وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع سجاد مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات وبه علامة تجارية مقلدة، وتم التحفظ على عدد 20 سجادة مقاسات مختلفة ، ذلك بالإضافة إلى تحرير عدد 3 محاضر لأصحاب مستودعات بوتاجاز للغلق في مواعيد العمل بدون تصريح من الجهات المختصة ، وقد تم تحريز المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

وفي السياق ذاته تابع المحافظ نتائج الحملة الرقابية بأسواق طنطا والتي أسفرت عن ضبط 30,000 عبوة اندومى يشتبه في عدم صلاحيتها ، وتم سحب عينات من قبل الصحة وإرسالها للمعامل، وتحرر محضر بالواقعة اليوم وجاري تحقيقات النيابة ، كما تم ضبط 400 كجم دواجن منتهية الصلاحية انتهاء 5/4/2022 و 9/4/2022 وتواريخ أخرى داخل مكان تجهيز مطعم وكافيه شهير بطنطا وتم تحرر محضر بالواقعة.

وفي زفتى تابع رحمي نتائج الحملة الرقابية والتي أسفرت بدورها عن ضبط عدد (2) مخبز بلدي مدعم بدائرة مركز زفتى قاما بتجميع عدد (6) شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 82% بغرض إعادة البيع في السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك ، إلى جانب تحرير عدد (9) مخالفات نقص وزن للمخابز البلدية بدائرة مركز زفتى تتراوح ما بين الشريحة الأولى والثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ، كما تم تحرير عدد (3) مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية ، تحرير عدد (4) مخالفات عدم نظافة أواني العجين ،بالإضافة إلى ضبط مصنع عصر وتعبئة زيت نباتي والتحفظ على كمية وقدرها (5) طن سمسم مستورد المنشأ بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر والصلاحية مخالفا القرار الوزاري رقم 45 لسنه 2022 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات .

وأسفرت الحملة في المحلة الكبرى عن تحرير عدد(21) محضر وهم (1) محضر تبديد حرز ٣٠٠ لتر سولار ، (10) محضر عدم إعلان أنشطة متنوعة ،(2) محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص مخبز سياحي ،(5) محضر عدم وجود شهادة صحية ، (1) محضر عرض لحوم مكشوفة ،(2) محضر بيع سجائر بأزيد من السعر ، وتم عرض المحاضر علي النيابة العامة للنظر والتصرف ، كما تم تحرير عدد من المحاضر بإجمالي عدد (16) محضر متنوع بين (3) محاضر إثبات حالة عباره عن 2 نقص وزن و 1 مواصفات ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة ، (6) محضر عدم إعلان الأسعار ، (1) محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ،(6) محضر عدم وجود شهادة صحية .

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