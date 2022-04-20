إيناس عبدالدايم: مبادرة المخرج المحترف تسعى لخلق عناصر جديدة بمنظومة المسرح المصري

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة العرض المسرحي مش إلكترا تأليف وإخراج محمد عبد المولى والذى يعد ثاني عروض مبادرة المخرج المحترف التى أطلقتها فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيوني التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وذلك على مسرح أوبرا ملك .



قالت عبد الدايم ان مبادرة المخرج المحترف تسعى الى خلق عناصر جديدة فى منظومة المسرح المصرى ، واضافت انها تهدف الى اكتشاف 10 مخرجين شباب محترفين لاثراء الحركة المسرحية ، مشيرة إلى ان مختلف المبادرات التى تطلقها قطاعات وزارة الثقافة تعمل على اضافة واكتشاف مفردات مميزة الى كتيبة القوى الناعمة المصرية ، واشادت بالعرض وأداء أبطاله ، مؤكدة استمرار تنفيذ استراتيجيات اعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع.

يذكر ان العرض يستلهم شخصياته من مسرحية اجاممنون للكاتب اليونانى سوفوكليس ويدور حول عودة أوريست للانتقام من قتلة أبيه فيجد كل شيء مختلفاً عن افكاره الراسخة بعد ان تحولت المملكة إلى ملهى كما يصدم بعدم انتظار شقيقته إلكترا له .

مش الكترا بطولة نغم صالح ، مصطفى عبد الهادي، محمد محسن، علاء هلال ، عصام جاب الله، لمياء الخولي، ميرنا نديم، أكرم أسامة، أحمد خالد، محمد برماوي، ميا، أحمد مجدي، داليا، مارثا استيفان، استعراض سمير نصري، موسيقي شريف ياسر ، ديكور وملابس ملاك رفعت، اهداء الأشعار علاء عبد العزيز سليمان .