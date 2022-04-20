حبس 5 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

امرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية ، كما امر بالتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 عاطلين بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم سلاح نارى “فرد خرطوش”، بالإضافة إلى 185 جراما من مخدر الهيروين، و40 جراما من مخدر البودر، و200 جرام من مخدر البانجو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.