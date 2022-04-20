23 ساعة في فنلندا.. أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم

تختلف مدة ساعات الصيام في رمضان حول العالم، حيث إنّ الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام وتنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي، وتعتبر دولة فنلندا الأكثر في عدد ساعات الصيام، حيث تبلغ 23 ساعة و5 دقائق وبعدها السويد والنرويج وروسيا التي يبلغ عدد ساعات الصيام فيها 20 ساعة و45 دقيقة.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم".

ويشكل الإسلام نسبة ليست كبيرة في فنلندا، وحيث يبلغ عدد المسلمين تقريبا 100 ألف نسمة، ومع ذلك يحرصون على أداء جميع شعائر الدين ويعتبرون شهر رمضان فرصة للتكاتف والتعارف والتراحم، وتعد دولة جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي الأكثر في عدد ساعات الصيام بين الدول العربية، حيث تبلغ 13 ساعة فقط.

في المقابل، يصوم أهالي المغرب العربي "تونس، المغرب، الجزائر"، والعراق، فترة تصل إلى 15 ساعة ونص وتمتد إلى 16 ساعة بنهاية شهر رمضان، بينما يصل معدل ساعات الصيام في بقية الدول العربية ما يقرب من 15 ساعة يوميا.

أما أقصر ساعات الصيام في العالم، فيشهدها مسلمو مدينة أوشوايا في أقصى جنوب الأرجنتين على مقربة من القارة الجنوبية القطبية الجنوبية إذا لا تتجاوز 11 ساعة.