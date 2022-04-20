عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

23 ساعة في فنلندا.. أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم

شهر رمضان المبارك
شهر رمضان المبارك

تختلف مدة ساعات الصيام في رمضان حول العالم، حيث إنّ الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام وتنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي، وتعتبر دولة فنلندا الأكثر في عدد ساعات الصيام، حيث تبلغ 23 ساعة و5 دقائق وبعدها السويد والنرويج وروسيا التي يبلغ عدد ساعات الصيام فيها 20 ساعة و45 دقيقة.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم".

ويشكل الإسلام نسبة ليست كبيرة في فنلندا، وحيث يبلغ عدد المسلمين تقريبا 100 ألف نسمة، ومع ذلك يحرصون على أداء جميع شعائر الدين ويعتبرون شهر رمضان فرصة للتكاتف والتعارف والتراحم، وتعد دولة جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي الأكثر في عدد ساعات الصيام بين الدول العربية، حيث تبلغ 13 ساعة فقط.

في المقابل، يصوم أهالي المغرب العربي "تونس، المغرب، الجزائر"، والعراق، فترة تصل إلى 15 ساعة ونص وتمتد إلى 16 ساعة بنهاية شهر رمضان، بينما يصل معدل ساعات الصيام في بقية الدول العربية ما يقرب من 15 ساعة يوميا.

أما أقصر ساعات الصيام في العالم، فيشهدها مسلمو مدينة أوشوايا في أقصى جنوب الأرجنتين على مقربة من القارة الجنوبية القطبية الجنوبية إذا لا تتجاوز 11 ساعة.

الصيام ساعات الصيام رمضان فنلندا السويد الإسلام المسلمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البترول تحذر.. اليوم آخر فرصة قبل تضاعف فواتير الغاز| تفاصيل

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

البحوث الفلكية: الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

واشنطن: السفينة الروسية المضبوطة في اليونان تحمل نفطا إيرانيا

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنتاج 350 ألف طن وقود أخضر سنوياً بالسخنة

المالية: تحويل 170 مليار جنيه إلى التأمينات لفض التشابك المالي

شاب سعودي روى تجربة إنقاذه على يد العشري..وزيرة الهجرة تستقبل أبطال مصر بأوكرانيا

الضرائب تناشد الشركات بسرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15 يونيو

تعبئة حقن يونيكتام بمادة مجهولة.. ضبط بؤرة غش دوائي بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

روان عاطف في “الكبير أوي”.. هل ستعود آشلي للتمثيل مرة أخرى؟

آمال جديدة من الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو جراف

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ