سيد عبدالحفيظ : جاهزون للفوز على الرجاء والتأهل إلى الدور نصف النهائي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمباراة الرجاء المغربي، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.



وأوضح مدير الكرة، أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق منذ الوصول إلى المغرب أمس الثلاثاء، وأن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يعمل على تجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب للمباراة.



وأشار عبدالحفيظ ، إلى أن الفريق سيدخل مباراة الجمعة دون النظر إلى نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة وفاز بها الأهلي بهدفين مقابل هدف، لافتا إلى أن كل مواجهة لها حسابات واستعدادات خاصة، وأن الأهلي سيلعب من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.



وأضاف: «دوافعنا كبيرة في مواصلة المشوار ببطولة إفريقيا، ولدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وشخصيتهم القوية التي دائما ما تكون حاضرة، خاصة في المواجهات الكبيرة والصعبة».



وشدد عبدالحفيظ ، على قوة العلاقات التي تجمع بين مسؤولي الأهلي والرجاء المغربي، وكذلك بين جماهير الفريقين الشقيقين والتي تعكس مكانة وعراقة كل منهما داخل القارة.