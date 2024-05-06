قيادي في حماس يحذر من تداعيات خطيرة لإخلاء الاحتلال المدنيين من رفح

علق قيادي كبير بحركة حماس، اليوم الاثنين، على دعوة إسرائيل للمدنيين في أجزاء من رفح للإخلاء قبل هجوم متوقع؛ محذرا من أنه "تصعيد خطير سيكون له عواقب".

وقال المسؤول الكبير في حماس، سامي أبو زهري، لوكالة "رويترز"، إن "إخلاء رفح سيكون له تداعيات وتطورات خطيرة وأمريكا تتحمل المسؤولية مع إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في دعوة الفلسطينيين إلى إخلاء الأحياء الشرقية لرفح في جنوب قطاع غزة القريبة من الحدود الإسرائيلية، قبل هجوم بري مخطط له في المنطقة.

وحث جيش الاحتلال المدنيين على الانتقال إلى منطقة إنسانية موسعة في منطقتي المواصي وخان يونس في جنوب غزة.

قال شهود عيان في قطاع غزة لوكالة أنباء الشرق العربي الاثنين: إن الآلاف بدأوا في مغادرة شرق رفح إلى مناطق وسط قطاع غزة، في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي عزمه بدء عملية بالمنطقة.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن عمليات الإجلاء من المناطق التي دعا إلى إخلائها تمهيداً لعملية عسكرية "محدودة النطاق" تشمل نحو 100 ألف شخص.

وحذر الجيش الإسرائيلي، النازحين والمدنيين في مناطق شرق رفح من التوجه إلى شمال القطاع وحثهم على التوجه إلى منطقة المواصي في خان يونس.