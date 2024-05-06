عرض برنامج الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أرواح في المدينة تعيد اكتشاف قاهرة نجيب محفوظ".

ونظم مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا أمسية جديدة من سلسلة "أرواح في المدينة" المهتمة بحفظ الذاكرة الوطنية بعنوان "زيارة إلى قاهرة نجيب محفوظ بين الروائي التسجيلي"، وناقشت كيفية تجسيد الأديب الراحل لمحافظة القاهرة في إبداعاته الأدبية.

وأكد الكاتب والصحفي والإعلامي محمود التميمي: "نعمل منذ سنتين من خلال أماكن لها علاقة بصندوق التنمية الثقافية ووزارة الثقافة المصرية في مشروع لحفظ الوعي وإحياء الذاكرة المصرية، ونجيب محفوظ قال جملة في رواية أولاد حارتنا ولكن آفة حارتنا النسيان، ونحن نحارب هذه الآفة التي حذرنا منها الأديب الراحل، ونحرص على تقديم وجبة معرفية للناس بغرض إحياء الذاكرة الوطنية للمصريين".

وأشار يوسف صابر باحث في الآثار الإسلامية، إلى أنّه يحرص على المشاركة في الفعاليات، إذ يتم تناول السينما والتاريخ والفن في أماكن ممتلئة بالحضور في وزارة الثقافة.