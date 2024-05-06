بإيعاز من أوكرانيا.. روسيا تعتقل أحد سكان تامبوف بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال أحد سكان تامبوف، بتهمة الإعداد لتفجيرات بالقرب من مباني مؤسسات قضائية إقليمية ومحاكم التحكيم، وذلك بإيعاز من المخابرات الأوكرانية.

وقال مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "قام رجال الأمن بوقف نشاط غير قانوني لمواطن روسي من مواليد عام 1980، كان يستعد لتفجير عبوات ناسفة بالقرب من مباني محاكم تامبوف الإقليمية ومحاكم التحكيم، وذلك بتوجيه من الهيئات الأمنية الأوكرانية المختصة".

وفي التفاصيل، لاحظ موظفو السكك الحديدية الروسية، أثناء قيامهم بجولة تفتيش في المناطق القريبة من محطة تامبوف للسكك الحديدية، وجود رجل مشبوه كان يضع أشياء غير معروفة بين مخلفات البناء. وعند فحص المكان، تم العثور على عبوتين ناسفتين يدويتي الصنع تحت أنقاض البناء، وتم إبطال مفعولهما والقبض على المشتبه به.

وعقب التحقيق معه، قال المشتبه به إنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، كان يزور بانتظام مختلف شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المختلفة، بما في ذلك مواقع المنظمات الموالية لأوكرانيا، حيث تم تجنيده في يوليو 2023 من قبل المخابرات الأوكرانية لتنفيذ أعمال تخريبية وهجمات إرهابية على الأراضي الروسية.

وفي بداية مارس الماضي، تم تكليفه بارتكاب أعمال تخريب ضد محكمتي تامبوف الإقليمية ومحكمة تحكيم تامبوف.

وتم ضد المعتقل فتح قضية جنائية بموجب الجزء الأول من المادة رقم 30 وكذلك والجزء رقم 1 من المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (التحضير لعمل إرهابي).