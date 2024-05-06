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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من مكتب نتنياهو على اتهامات "تشدد موقف حماس" بسبب تصريحاته

نتنياهو
نتنياهو

في أعقاب مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز  مصحوبا بتعليقات مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته قال فيها إن صفقة الرهائن كانت ممكنة يوم السبت حتى أصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سلسلة من البيانات التي تسببت في تشدد حماس لموقفها، دحض مكتب نتنياهو هذه الاتهامات.

ووصف بيان صادر عن مكتب نتنياهو فكرة أن رئيس الوزراء قام بتخريب الصفقة بأنها "كذبة كاملة وخداع متعمد للجمهور"؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال البيان إن "حماس هي التي تخرب أي صفقة من خلال عدم تحريك ملليمتر واحد من مطالبها المتطرفة التي لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية قبولها".

وتابع البيان "يريدون أولا وقبل كل شيء، أن تنسحب إسرائيل من غزة وتنهي الحرب".

وفي يوم السبت، وسط علامات على إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل، أصدر مسؤول إسرائيلي آخر مجهول الهوية - يقال على نطاق واسع أنه نتنياهو - بيانين يؤكدان أنه لن يكون هناك أي اتفاق رهائن ينطوي على إنهاء الحرب.

وأخبر المسئول الصحيفة الأمريكية أن المفاوضات الآن في "أزمة"، وأن حماس كانت تستخدمها لمحاولة ضمان عدم بدء القوات الإسرائيلية هجوما بريا في جنوب مدينة غزة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤول قوله إن: "حماس تسعى الآن إلى مزيد من الضمانات بأن إسرائيل لن تنفذ جزءا فقط من اتفاق، ثم تستأنف القتال".
وبعد ساعات من نشر صحيفة نيويورك تايمز للتعليقات، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي في دعوة سكان بعض الأحياء الشرقية في رفح إلى الإخلاء قبل هجوم بري محتمل.

بنيامين نتنياهو حكومة إسرائيل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال مدينة غزة

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