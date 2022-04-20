النقل الدولي واللوجستيات: 700 شركة تمثل العصب الرئيسي للصناعة في مصر

قال المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك تعاونا مستمرا بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تطوير قطاع النقل الدولي واللوجستيات، حيث يأتي ذلك في إطار رغبة الدولة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دور القطاع الخاص.

وأشار القاضي في كلمته علي هامش الإفطار السنوي الذي نظمته الشعبة بالقاهرة، بحضور وزراء النقل السابقين علي رأسهم الدكتور جلال السعيد والدكتور هشام عرفات، وشحاته الغتوري رئيس مصلحة الجمارك وقيادات مصر للطيران وهيئه الطيران المدني وقيادات الخطوط الملاحية المختلفة علي مستوي الجمهورية، مضيفاً بأن الشعبة تمتلك 700 عضو يمثلون العصب الرئيسي لصناعة النقل الدولي بمصر، مؤكدا علي عن الشعبة شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من القوانين علي رأسها المشاركة في قانون الجمارك، بالإضافة إلي تعاون مع وزاره التعليم الفني من خلال فصل دراسي للتعليم اللوجستي والنقل الدولي، بالإضافة إلي دبلومة الفياتا، ونشارك في العديد من أوراق البحث والتي تخص صناعة النقل الدولي.

وأكد القاضي، استمرار الشعبة وممثلي النقل الدولي واللوجستيات في دعم الدولة والحكومة المصرية في إطار التعاون الدائم والتواصل المستمر بين الأطراف المعنية، لمزيد من التطور للاقتصاد الوطني من جانب وقطاع النقل الدولي واللوجستيات من جانب آخر ، فيما شهد الحفل تكريم الدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق، وهشام عرفات وزير النقل الأسبق والشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب وعدد من قيادات هيئه قناه السويس وقيادات مصر للطيران.