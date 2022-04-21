حافلة الأهلي تصل لملعب العربي الزاولي لخوض المران استعدادا لمواجهة الرجاء.. فيديو

وصلت منذ قليل حافله فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ل ملعب العربي الزاولي في المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” فيديو ل حافله الأهلي لحظة الوصول المعلب.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في المغرب اليوم على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا الجمعة.

وتتحرك بعثة الفريق بعد قليل إلى ملعب التدريب الذي يبعد عن فندق الإقامة نحو نصف ساعة.

قائمة الأهلي في المغرب

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.