طبيب النادي الأهلي ينقذ حياة راكبة مغربية على طائرة كازابلانكا

تقدم الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالشكر والتقدير للدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتصرفه البطولي وتعاونه مع الركب الطائر في إجراء العديد من الإسعافات الطبية لسيدة مغربية تواجدت على متن رحلة مصرللطيران أمس رقم MS847 التى أقلت بعثة الفريق إلى مطار كازابلانكا؛ استعداداً لمواجهة فريق الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

تفاصيل انقاذ سيدة مغربية تعرضت لوعكة صحية

وقالت مصر للطيران، في بيان لها، إن سيدة مغربية تعرضت لوعكة صحية طارئة وهبوط فى الدورة الدموية على متن الطائرة، فسارع طاقم الطائرة باستدعاء الدكتور أبو عبلة؛ لإسعافها ومنحها بعض العقاقير والمحاليل وظل يتابع حالتها باستمرار إلى أن وصلت الطائرة لمطار كازابلانكا.

وتواجدت السيدة المغربية، على متن رحلة مصرللطيران أمس رقم MS847، التى أقلت بعثة الفريق إلى مطار كازابلانكا؛ استعداداً لمواجهة فريق الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.