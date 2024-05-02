بسبب الحالة الجوية.. طيران الإمارات تعلن تأخير بعض رحلاتها من دبي اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، تأخير بعض الرحلات الجوية من مطار دبي اليوم بسبب الحالة الجوية.

وأعلنت طيران الإمارات أيضاً إعادة جدولة بعض الرحلات الجوية من مطار دبي اليوم بسبب الحالة الجوية.

من جانبها، أعلنت شركة "فلاي دبي"، تأخير بعض رحلاتها المنطلقة من مطار دبي بسبب الحالة الجوية.

وفي غضون ذلك، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

وأكدت الهيئة استعدادها التام لضمان إنسيابية التنقل لجميع مستخدمي الطرق في دبي تزامناً مع التقلبات الجوية الراهنة.

وقالت الهيئة عبر حسابها على "إكس" : “هيئة الطرق والمواصلات على استعداد تام وتضع جهودها كافة لضمان انسيابية التنقل لجميع مستخدمي الطرق في دبي تزامناً مع التقلبات الجوية”.

وكانت الهيئة أوصت الجمهور باتباع إرشادات السلامة عند قيادة المركبات أثناء تقلبات الطقس، وشددت على الابتعاد عن مناطق تجمع مياه الأمطار وقيادة السيارات بتمهل في الشوارع المبللة.

كما شددت على عدم زيادة السرعة، لأن الطرق المبتلة تساهم في زيادة احتمالية انزلاق المركبة وتقلل من كفاءة المكابح.

