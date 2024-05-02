للتعامل مع الحالة الجوية .. إدارة الطوارئ الإماراتية : رفع مستوى التأهب

أعلنت شركة "فلاي دبي" للطيران، اليوم الخميس، تأخير بعض رحلاتها المنطلقة من مطار دبي بسبب الحالة الجوية.

أعلنت شركة طيران الإمارات ، تأخير بعض الرحلات الجوية من مطار دبي اليوم بسبب الحالة الجوية.

وأعلنت طيران الإمارات أيضاً إعادة جدولة بعض الرحلات الجوية من مطار دبي اليوم بسبب الحالة الجوية.

وأهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية المواطنين بضرورة التقيد بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.

وأكدت على ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على كافة مناطق الدولة. من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية التي كانت برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة.

وأوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كلٍ ضمن اختصاصه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وذلك طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها بناءً على الحالة الجوية المتوقعة.