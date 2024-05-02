خبير يكشف موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

كشف الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والحالات التي لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء، قائلا إن التقديم كان يوم 5 مايو، ونظرا لوجود إجازات سيكون يوم 7 مايو على جميع المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية، خاصة بالإدارات المحلية والمجتمعات العمرانية بشكل أساسي.

وأضاف الدكتور الحسين حسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامية نهاد سمير، أنه سيتم تفعيل تطبيق أونلاين يخص هذا الشأن من يوم 7 مايو، نظرا لأن هناك موظفا يستقبل هذه الطلبات بشكل أساسي، وفى نفس الوقت هناك استعدادت للدولة بخصوص هذا الملف بشكل كبير، حيث إنه معنٍ بمشاكل أكثر من 3 ملايين مبنى مخالف فى مصر.

وأوضح أنه كانت هناك حالات غير مقبول بها التصالح، مثل: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، لافتا إلى أنه لا يتم التصالح فى الملفات الخاصة بالسلامة الإنشائية، وهناك لجان هي التي تحدد إذا كان المبنى صالحا إنشائيا أم لا، إضافة إلى أنه لا يجوز التصالح فى الجراجات.