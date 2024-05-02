غسل الأرجل .. خميس العهد والأسرار وطقوس إحياء ذكرى العشاء الأخير للمسيح

امتلأت الكنائس على مستوى الجمهورية منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر من الأقباط لحضور “قداس خميس العهد”، الذي يعد أول قداس في أسبوع الآلام عقب أحد الشعانين، حيث تحتفل فيه الكنيسة بتأسيس سر الإفخارستنيا (التناول) ، كما تم فيه تسليم المسيح والقبض عليه.

خميس العهد

خميس العهد

ويحيي "خميس العهد" ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، قبل تسليمه لليهود، وتتنوع أسماء خميس العهد لدى الأقباط، ليعرف بـ:

الخميس المقدس.

خميس الأسرار.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز وأهم المعلومات عن “خميس العهد” الذي يحتفل به الأقباط اليوم:

يعد خميس العهد آخر خميس في الصوم الكبير.

خميس العهد هو يوم مقدس بأسبوع الآلام ويسبق عيد الفصح والجمعة العظيمة.

خميس العهد هو اليوم الذي غسل فيه المسيح أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم.

خميس العهد

ذكرى العشاء الأخير للمسيح

اشتهر خميس العهد بذلك العشاء الذي جمع بين السيد المسيح وتلاميذه وسمي بالأخير لأنه آخر عشاء جمع بينهما قبل تسليمه لليهود ومحاكمته وصلبه، وخلال اجتماع السيد المسيح مع تلاميذه ترك لهم وصية بأن يحبوا بعضهم بعضا كما هو أحبهم، وأقام عهدا بتأسيس سر التناول الذي تقوم عليه المسيحية حتى الآن والذي يعد سرا من الأسرار المقدسة في الكنيسة الأرثوذكسية.

وأعطى السيد المسيح لتلاميذه، خلال العشاء الأخير، خبزا وكأسا به زيت عنب، وقال لهم: خذوا كلوا هذا هو جسدي ودمي، اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. (مت 26: 26-28).

أهمية خدمة الآخرين

وبرهن السيد المسيح على حبه لتلاميذه في العشاء الأخير من خلال غسله لأرجلهم؛ ما يدل على التواضع وأهمية خدمة الآخرين والمساواة بين جميع الناس، وكان السيد المسيح يحث تلاميذه على التواضع من خلال قوله: ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله، فإن كنتم قد عرفتم هذا فطوبى لكم إذا عملتم به.

غسل أرجل التلاميذ

ويستمر طقس غسل الأرجل حتى الآن في تذكار كل عام من قداس خميس العهد، إذ يقيم الكاهن أو الأسقف برشم أرجل المصلين ورسمهم بالزيت مثلما فعل السيد المسيح مع تلاميذه، ويقوم الكاهن بغسل أرجل الحاضرين، الكهنة ثم الشمامسة ثم الرجال واحدًا أما النساء فيرشمهن الكاهن بلفافة مبلوله بالماء في جباههن وأيديهن فقط.

وتتضمن طقوس خميس العهد، صلاة اللقان وتبدأ بعد صلاة التاسعة من الصلوات النهارية للبصخة، ويقتدي بها الآباء الكهنة بما فعله السيد المسيح، حينما غسل أرجل تلاميذه، وتغسل الكهنة أرجل الشعب في هذه الصلاة.

وتقام صلاة اللقان في ثلاث مناسبات كنسية هي :

عيد الظهور الإلهي (الغطاس).

خميس العهد.

عيد الرسل.

البابا تواضروس

المسيح يعلمنا التواضع

وفي وقت سابق، قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه في يوم خميس العهد أتم السيد المسيح آخر عيد فصح، ثم غسل أرجل التلاميذ في مشهد عظيم انحنى فيه السيد لغسل أرجل تلاميذه، لافتاً إلى أنه يتم طقس غسيل الأرجل ضمن صلوات قداس خميس العهد تذكارا للدرس الذي علمه المسيح لنا.

وأضاف البابا تواضروس ، أن السيد المسيح قد أسس سر الافخارستيا خلال ذلك اليوم بتناول جسده ودمه، لافتا إلى أنه علم تلاميذه كيفية عمل الروح القدس داخل الكنيسة.

وأشار إلى أن المسيح اختتم يوم خميس العهد، في بستان جثيماني بالصلاة الوداعية أو كما تسمى الصلاة الشفاعية التي تشفع فيها عن العالم أجمع.

وأضاف أن الكنيسة وضعت صلوات البصخة لنعيش مع السيد المسيح أسبوع الآلام لتقديس النفس وإضاءة الفهم وفي يوم خميس العهد نطلب من الله أن يجعلنا شركاء في خدمة أسراره المحيية، لأنه في كل مرة يمارس الإنسان أسرار التوبة والاعتراف والتناول يتمتع الإنسان مع الله بالحياة والشركة معاه في أسراره المحيية.

البابا تواضروس

قداس خميس العهد

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات خميس العهد بدير مارمينا العجائبي بكينج مريوط غرب الإسكندرية.

ويغسل البابا تواضروس خلال طقس خميس العهد، أقدام الأساقفة، اليوم الخميس، ضمن صلوات خميس العهد التي يترأسها في دير مارمينا العجائبي بكينج مريوط غرب الإسكندرية، حيث إن ذلك طقس كنسي معتاد خلال يوم خميس العهد، كمثال لما قام به السيد المسيح مع التلاميذ.

وتتكون صلوات يوم الخميس الكبير من صلوات السواعي النهارية الخمس وصلاة اللقان والقداس الإلهي، سبقها صلوات خمس سواعي المسائية لليوم ذاته والتي صُليت الليلة الماضية.