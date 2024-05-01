بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسة بحدائق القبة

ترأس مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة.

شارك في الصلاة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، وراهبات جمعية العناية الإلهية، وفتيات الجمعية، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة البصخة المقدسة، متأملًا في صلوات ليلة خميس العهد.

وأكد الأب البطريرك أهمية ألا نكون يهوذا في حياتنا، الذي خان الرب يسوع، داعيًا الحضور إلى الصلاة، حتى يجعل الله إرادتنا متوافقة مع مشيئته، مثلما فعلت القديسة تريزا الطفل يسوع.