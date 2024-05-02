الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسه بالعبور

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس مساء اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالعبور.

شارك في الصلاة الأب مينا مسعود، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة البصخة المقدسة بعنوان "هوذا أمك.. هوذا ابنك"، انطلاقًا من كلمات الرب يسوع على الصليب.

وتأمل الأنبا باخوم في موقف القديس يوحنا الحبيب، الذي رافق يسوع حتى رحلة الصلب، ولم يتخلى عنه، مشجعًا جميع الحاضرين على التمسك بشخص الرب في حياتنا دائمًا

كذلك، شكر الأب المطران الأب الراعي، وجميع الشمامسة، والأنشطة الخدمية، وكافة أبناء الكنيسة، لما يقوموا به، من أجل خدمة الرب، والآخرين.