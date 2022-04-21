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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوى 19.. يسرية تحاول قتل بليغ أبو الهنا

صدى البلد

عرضت الحلقة ١٩ من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة .

أخبر “بليغ” دكتورة “ماجى”  بسعادته بعد انتقاله إلى العيش في القصر الذي يعيش فيه زوجات شقيقيه.

وذهب "بليغ " لشركة مدحت لمباشرة العمل ومعه طارق.

كما شهدت الحلقة مقابلة "مدحت وعمرو"لبعضهما للاتفاق على كيفية طرد عمهما بليغ من القصر وإبعاده عن طارق وولاء.

وانتهت أحداث الحلقة بمحاولة يسرية قتل بليغ باستخدام ساطور.

راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى 


راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

مسلسل راجعين يا هوى راجعين يا هوي محمد سليمان عبدالمالك مسلسل راجعين ياهوى طارق عبد العزيز الفنان خالد النبوي

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