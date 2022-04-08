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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوى 6.. ابن شقيق بليغ أبو الهنا يتورط فى قتله

صدى البلد

شهدت الحلقة 6 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة .
 

وشهدت أحداث الحلقة محاولة "فريدة" هنا شيحة فى نسيان "بليغ ابو الهنا" بعدما تاكدت من عدم عودتهم مرة اخرى.
 

كما شهدت أحداث الحلقة ذهاب كل من "طارق ابو الهنا" و"ولاء ابو الهنا"  لزيارة بليغ وطلب بليغ من طارق أن يأخذ ولاء ويوصلها إلىمنزلها وفي الطريق تحدثا سويا واستعادا بعض الذكريات منذ طفولتهما.
 

وتنتهى أحداث الحلقة بمعرفة "بليغ ابو الهنا" خالد النبوى بان من حاول قتله موظف فى شركة "مدحت" ابن شقيقه.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى 

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى،  شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالدالنبوي،ويعيشبالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّتبه خلالفترةتواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادتهمنورثةأخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التيتشتعلبعودةالباحث عن حقه في الميراث.

 

خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولةلمشملالعائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى 

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمدسليمانعبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية،أنوشكا،وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

الفنان خالد النبوي خالد النبوى نور اللبنانية مسلسل راجعين يا هوى راجعين يا هوي

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