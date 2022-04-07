عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام سعيدة 6 .. يسرا تورط أخاها في جريمة قتل

صدى البلد

شهدت الحلقة ٦ من مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة الفنانة يسرا، العديد من الأحداث المثيرة.

وشهدت احداث الحلقة ٦ عدم استسلام " شيرين " غادة عادل لرفض طارق الذي يلعب دوره تامر هجرس للزواج منها، وتصر على معرفة السبب وراء ذلك، لكن زوج شقيقتها يرفض إخبارها بالسبب.

كما شهدت احداث الحلقة  اخبار الطبيب لـ ليلى "مى كساب"بـ  أن فرصتها في الإنجاب بدأت في التناقص بسبب تقدمها في العمر ونصحها في التعجيل بالإنجاب قبل فوات الأوان.

ويحاول "يحيى"  نبيل نور الدين  في الصلح بين كل من "فريدة" يسرا  شقيقها "صالح" عماد رشاد ولكنها رفضت  وذهبت للنيابة للإبلاغ عن شقيقها موضحةً أنه تورط قبل سنوات في جريمة قتل ابن أحد جيرانه بالقرية.  

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسراوعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .

أحلام سعيدة مسلسل احلام سعيدة النجمة غادة عادل الفنانة مى كساب جمال العدل عماد رشاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

ترشيحاتنا

شاهد اللحظات الأولى للقبض على قاتل كاهن الإسكندرية

الزراعة : نخطط لإنتاج 10 ملايين طن قمح وزيادة الرقعة 13% |فيديو

الدوري الأوروبي..ليون يفرض التعادل على وست هام ولايبزيج يخرج من كمين أتالانتا

عمل جبان.. مصطفى بكري: الكاهن أرسانيوس توفي شهيدًا بسبب مُسن إرهابي|فيديو

دوري المؤتمر الأوروبي.. صاروخ باييه ينصر مارسيليا.. وروما يسقط أمام بطل النرويج

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

بعد اكتشاف مخاطرها.. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ