أحلام سعيدة 6 .. يسرا تورط أخاها في جريمة قتل

شهدت الحلقة ٦ من مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة الفنانة يسرا، العديد من الأحداث المثيرة.

وشهدت احداث الحلقة ٦ عدم استسلام " شيرين " غادة عادل لرفض طارق الذي يلعب دوره تامر هجرس للزواج منها، وتصر على معرفة السبب وراء ذلك، لكن زوج شقيقتها يرفض إخبارها بالسبب.

كما شهدت احداث الحلقة اخبار الطبيب لـ ليلى "مى كساب"بـ أن فرصتها في الإنجاب بدأت في التناقص بسبب تقدمها في العمر ونصحها في التعجيل بالإنجاب قبل فوات الأوان.

ويحاول "يحيى" نبيل نور الدين في الصلح بين كل من "فريدة" يسرا شقيقها "صالح" عماد رشاد ولكنها رفضت وذهبت للنيابة للإبلاغ عن شقيقها موضحةً أنه تورط قبل سنوات في جريمة قتل ابن أحد جيرانه بالقرية.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسراوعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .