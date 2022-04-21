مسلسل العائدون الحلقة 19.. أمير كرارة وأمينة خليل يسعيان لإحباط خطة داعش

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة التاسعة عشرة من المسلسل.

وخلال أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل العائدون، يحصل ضابط المخابرات المصرية نبيل (الفنان محمود عبد المغني) من صفوان، على معلومات جديدة حول خطة نقل عناصر تنظيم داعش، إلى الدول المجاورة، وهي أن يتم نقلهم من خلال دول كمحطة ترانزيت، ويفتعل كمال أقطاي في هذه الدول أحداث يشغلون بها الأجهزة الأمنية خلال وقت نقل هذه العناصر.

ويجتمع نبيل مع عمر (الفنان أمير كرارة) ونادين (الفنانة أمينة خليل) ويخبرهم بالخطة، وأن كمال يخطط بأن يفتعل مظاهرات واحتجاجات في دول الترانزيت وليس عمليات إرهابية، ووضح أن دول الترانزيت التي تتعاون مع مصر، مهددة.

ويقوم علاء أو أبو عمر المجاهد (الفنان محمد عادل) بإرسال 120 صورة أخرى لعناصر داعش، في الوقت الذي يقوم في كمال أقطاي بوضع خطة تهجير العناصر، بأن يتم نقلهم عبر مجموعات، كل مجموعة تكون متنوعة بين العرب وغيرهم، والرجال والنساء والشباب والكبار.

وتقوم نادين بعمل صور لكل عناصر داعش، بتعديلات فوتوشوب للاحتمالات التي من المقرر أن تحدث على شكل كل عنصر، ويتفق نبيل مع عمر ونادين على سفرهم لدولة من دول الترانزيت كزوجين في شهر العسل، وذلك من أجل احباط خطة تهجير عناصر داعش.

وبعد سفر عمر ونادين، يعلم نبيل أن قناص داعش موجود في البلد التي سافروا لها، وستكون مهمته هناك، وكلفه نبيل بأن يعلم المهمة التي جاء من أجلها قناص داعش.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً.

القنوات العارضة لمسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل جزءا ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”.