مسلسل العائدون الحلقة 18.. أمير كرارة يكشف عنصرا خطيرا في داعش

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل.

وخلال أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل العائدون، ينجح علاء أو أبو عمر المجاهد (الفنان محمد عادل) في إرسال عدة صور لعدد من عناصر تنظيم داعش، ولكن اثناء الإرسال يذهب له أحد عناصر التنظيم، ويأخذ منه الفلاش ميموري، بحجة نسخ القرآن الكريم من عليها، ولكن في حقيقة الأمر يأخذها هو لفحصها.

بينما يشعر عمر (الفنان أمير كرارة) ونادين (الفنانة أمينة خليل) بالقلق على علاء، بعد انقطاع الإرسال بينهما فجأة، وفي الوقت ذاته يقوم عمر بفحص الصور التي وصلت لعناصر داعش من علاء، ومعه نبيل (الفنان محمود عبد المغني).

تثير إحدى صور عناصر تنظيم داعش، شك عمر، بسبب وجود وشم مميز على يده اليمنى، ويتبين إنه ضابطا شيشانيا، من المرتزقة، ويربطون بينه وبين القناص الشهير للتنظيم الذي يطلقون عليه الصقر.

وفي ختام الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل العائدون، يتم الحديث بين كمال، وولي داعش، سياف (الفنان أحمد الأحمد) يطلب منه الأخير بأن يصبحا شركاء، وليس كعامل لديه، وينتهي المشهد بقيام كمال (رئيس جهاز استخباراتي اجنبي يساند داعش) بقتل الجاسوس الذي ذرعه في التنظيم لمراقبة سياف.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً.

القنوات العارضة لمسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل جزءا ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”.