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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل العائدون الحلقة 16.. اختراق داعش ومحاولة إحباط خطتهم

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة السادسة عشرة من المسلسل. 

وخلال أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل العائدون، يصل علاء (الفنان محمد عادل) إلى مقر تنظيم داعش، ويتم وضعه تحت المراقبة بواسطة نزار (الفنان جنيد زين الدين) مع العناصر الجدد في التنظيم، وهنا يتذكر علاء نصائح ضابط المخابرات المصرية عمر (الفنان أمير كرارة) له، ويبرز ولاؤه إلى داعش لكسب ثقة التنظيم. 

وفي الوقت ذاته، يقوم كمال -رئيس الجهاز الأمني الأجنبي الداعم لتنظيم داعش- بتعذيب زوجته بعدما علم بخيانتها له مع مساعده صفوان، في الوقت الذي ينجح فيه عمر في تهريب صفوان إلى مصر، خشية من بطش كمال. 

ويقوم كمال بقتل زوجته، بينما يقوم نبيل الفنان محمود عبد المغني) بمفاجأة صفوان بتواجده داخل الشقة في القاهرة، لاستجوابه ومعرفة الخطة الكاملة لنقل عناصر داعش إلى الدولة. 

 

مواعيد عرض مسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً. 

 

القنوات العارضة لمسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

 

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة 

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل  جزءا  ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة". 

 

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”. 

العائدون مسلسل العائدون أمير كرارة محمد عادل محمود عبد المغني

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