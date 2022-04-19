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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل العائدون الحلقة 17.. محمد عادل ينجح في اختراق تنظيم داعش

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة السابعة عشرة من المسلسل. 

وبدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل العائدون، بذهاب أبو بلال، إلى علاء الفنان محمد عادل، ويجلبه للعيش معه في شقته داخل تنظيم داعش، ويطلب منه تغيير اسمه حتى لا يتم التعرف عليه، فيختار علاء اسم أبو عمر المجاهد. 

يذهب علاء أو أبو عمر المجاهد مع أبو بلال للعيش معه في شقته، ويصطحب معه أغراضه وجهاز اللاب توب والفلاش ميموري المشفرين بأرقام وبرامج سرية. 

ويذهب علاء إلى مقر إنتاج الأفلام الخاصة بتنظيم داعش ويطلب منهم استخدام جهاز اللاب توب الخاص مبررا ذلك بأن عليه برامج مونتاج حديثة يريد استخدامها، فيسمح له أبو بلال، بذلك بشرط أن يترك اللاب توب معهم ولا يصطحبه للمنزل. 

وينجح علاء أو أبو عمر، في إرسال رسالة الأمان الأولى للمخابرات، واستقبالها نادين (الفنانة أمينة خليل) وتخبر عمر (الفنان أمير كرارة) بذلك، وأنه نجح في اختراق تنظيم داعش بأمان. 

وتريد نادين أن تستعجل علاء في أن يرسل لها صور عناصر تنظيم داعش، لتتبعهم بعد تهريبهم إلى الدول المجاورة، ولكن عمر يخبرها بألا تستعجله حتى لا تضعه تحت ضغط ويتوتر. 

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مسلسل العائدون الحلقة 16.. اختراق داعش ومحاولة إحباط خطتهم

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مسلسل العائدون الحلقة 15.. إشادة بـ هانى رمزى.. ومحمد عادل يدخل داعش

مواعيد عرض مسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً. 

 

القنوات العارضة لمسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

 

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة 

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل  جزءا  ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة". 

 

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”. 

 

العائدون مسلسل العائدون أمير كرارة محمد عادل الفنان محمد عادل داعش تنظيم داعش

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