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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 330 طن قمامة فى حملة ببنها بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة بنها بالقليوبية حملة لرفع المخلفات وتراكمات القمامة وذلك فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الاعمال الخاصة بمنظومة النظافة.

وقال المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها إن الحملة استهدفت رفع المخلفات والاتربة والتراكمات الموجودة بشوارع وطرق ومداخل ومخارج المدينة بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية واسفرت الحملة عن رفع ٣٣٠ طن مخلفات ونقلها علي الفور الي المدفن الصحي.
من ناحية اخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من الحقول الزراعية بقرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر وقرية سندبيس التابعة لمدينة القناطر الخيرية حيث التقى المحافظ بالمزارعين والفلاحين بتلك القرى، وتحدث إليهم مطالبا بالتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح حفاظا على أمن مصر الغذائي وتوريد محصول القمح في موعده، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح وسيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى.
وأكد المحافظ للمسئولين من الزراعة والتموين أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما إستثنائياً يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لإستقبال القمح وذلك لإستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح. 
وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كشافات أعمدة الإنارة المحيطة بصوامع الغلال للتأكد من جاهزيتها وإنارتها ليلاً لتسهيل عملية تسليم وإستلام الأقماح.
وأكد الهجان أهمية تلك الصوامع للحفاظ على محصول القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توفر الأقماح وانتظام أعمال توريدها خلال فترة توريد الأقماح واستلامها من المزارعين وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم .

القليوبية منظومة النظافة محافظ القليوبية مدينة القناطر الخيرية محصول القمح موسم حصاد القمح تراكمات القمامة موسم حصاد وتوريد القمح

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