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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم السويس يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تفاصيل اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى

صدى البلد

عقد اليوم محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس اجتماعا لمناقشة  جاهزية المدارس في المرحلة الثانوية بالإدارات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ومناقشة أمور المدارس التي جاري بها أعمال الصيانة وسرعة الانتهاء منها حتي يتسنى لنا تجهيزها أمام الطلاب لعقد الامتحانات بها.

جاذ بناءً على توجيهات  الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

أكد الفولى على ضروة المتابعة اليومية من قبل السادة مديري عموم الإدارات ورفع تقرير مفصل لسيادته  يوميا لتذليل كل  ما يطرأ من معوقات أولاً بأول. 
شدد الفولى  على مسئولة التطوير التكنولوجي بالديوان بإعداد خطة توزيع المدارس غير المجهزة على المدارس  المجهزة تُسلم  عقب اجتماع اليوم، وجاري إعداد جدول المنازل حسب التعليمات الواردة في هذا الشأن. 
بينما أكد وكيل المديرية على ضرورة متابعة  تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة يوميا عقب  كل  أمتحان.

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