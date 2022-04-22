مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة 8 مايو المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء الماضى مازح رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: "السادة النواب اللي هيخرج من القاعة دلوقتي هيندم"، في إشارة منه إلى تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.

وتابع: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والإزدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.