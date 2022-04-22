مجدي صبحي يقلد بعض الفنانين بشكل مثير للدهشة.. فيديو

قام الفنان مجدي صبحي بتقليد بعض الفنانين كما لو كانوا هم الذين يتحدثون أمامك، وكان من ذلك الفنانين نجيب الريحاني ومحمد عبد المطلب ومحمود المليجي.

واضاف «صبحي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "نص الحدوتة" المذاع علي قناة سي بي سي الفضائيه، أن قام بالتمثيل في فيلم البيه البواب عندما كان في السنة النهائية في المعهد، وذكر موقف مهم حدث أثناء تصوير الفيلم وهو عندما ذهب لاول مرة للتصوير وعندما وصل إلى العمارة التي بها التصوير وسأل البواب عن الدور الذي به التصوير واجابه بأن التصوير في الدور الرابع وعندما ذهب للدور الرابع وجلس قرابة الـ ٤ ساعات بدون تصوير وعندما سأل مساعد المخرج أين الفنان أحمد ذكي لكي يتم بدأ التصوير فأجابه أنه هو البواب الذي كان يجلس أمام العمارة.

وتابع الفنان مجدي صبحي أن هو وأخيه الفنان محمد صبحي تربوا في منزل كان يقدر الفن جيدا وأنهم تربوا تربية فنية جيدة جدا وتربية منزلية جيدة جدا أيضا.

وأوضح صبحي أنه كان يذهب مع والده للمسرح القومي في صغره وكان يشاهد الفنانين العظماء مثل عبد الله غيث ويوسف وهبي وغيرهم الكثير، متابعا أنه كان يجلس في أخر صف في المسرح القومي ليشاهد الأعمال الفنية بصمت تام.

وأشار إلى أن والده كان جديا في أغلب الأوقات موضحا أن شخصية والده كانت جزء من شخصية علي مظهر.