مكان و موعد عزاء والدة الفنانة ريم أحمد

حرصت الفنانة ريم أحمد على الدعاء لوالدتها التي رحلت عن عالمنا منذ عدة أيام وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام .

حيث كتبت الفنانة ريم أحمد قائلة: «ربنا يرحمك يا ماما ويغفر لكي، اللَّهُمَّ برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لها وارحمها وأكرم نُزلها واعفو عنها ووسِّع مدخلها ونوّر قبرها وارزقها جنّتك التي وعدت، يا ذا الجلال والإكرام يا واسع العطف والمغفرة

كما كشفت الفنانة ريم أحمد عن موعد ومكان عزاء والدتها اليوم، فقالت بأنه سيكون بعد صلاة المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين بعد صلاة المغرب