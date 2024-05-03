حذر نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، من أن منطقة تشاسوف يار ستقع حتما تحت ضربات الجيش الروسي.



وقال سكيبيتسكي: "المشكلة الحالية لأوكرانيا هي المنطقة المحصنة الواقعة على مرتفعات مدينة تشاسوف يار. ووفقًا للجنرال (سكيبيتسكي)، ربما يكون سقوطها على طريقة أفدييفكا مجرد مسألة وقت".



ولاحظ الصحفيون أن تشاسوف يار لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وسيفتح الاستيلاء عليها الطريق أمام الجيش الروسي للوصول إلى آخر المدن الكبرى في جمهورية دونيتسك، والتي تقع تحت سيطرة كييف.



وأشارت التقارير أيضا إلى أن الجنرال يعتبر الوضع الحالي في أوكرانيا هو الأصعب منذ بداية الصراع. ولفتت مجلة "إيكونوميست" الانتباه إلى أن "سكيبيتسكي ليس لديه أي فكرة عن كيفية فوز أوكرانيا في ساحة المعركة".