الوزراي العربي يدين قمع المصلين في الأقصى.. وحكومة باشاغا تعقد أول اجتماع لها في ليبيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يعطي الإشارة ببدء موسم حصاد القمح في توشكى

الرئاسة الفلسطينية تنتقد قرار إسرائيل منع دخول المسيحيين لكنيسة القيامة

أمريكا: الاتفاق النووي مع إيران لا يضمن رفع العقوبات

بلينكن يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعم الهدنة والإصلاح الحكومي

حكومة باشاغا: سنستمر في أداء مهامنا ودخول طرابلس ليس هدفا عاجلا

بايدن: بوتين لن ينجح أبدا في السيطرة على أوكرانيا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى، أمس، الإشارة ببدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى جنوب الوادي بمحافظة أسوان بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس، خلال احتفالية بدء موسم حصاد القمح في توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، عددا من مشروعات الصوامع الجديدة في محافظات الشرقية والجيزة والقليوبية والإسماعيلية، وذلك ضمن المشروع القومي للصوامع.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن اللجنة الوزارية العربية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى، محذرة من أنها تنذر بإشعال دوامة من العنف.

وحذرت اللجنة، في بيان من أن "هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأشارت "الوطن" إلى أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، حذر من خطورة القرار الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة، قائلا إنه يأتي "استكمالا للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد مدينة القدس ومقدساتها".

وذكرت "القبس" أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحث أمس مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي دعم الهدنة وإجراء إصلاحات حكومية شاملة في البلاد.

وكتب بلينكن عبر تويتر: "هنأت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور العليمي على منصبه الجديد وناقشنا الحفاظ على الزخم الإيجابي في اليمن، بما في ذلك دعم الهدنة لمدة شهرين والإصلاحات الحكومية الشاملة".

وقالت "الأنباء" إن رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا أعلن، عقب أول اجتماع للحكومة في مدينة سبها الليبية، أن مباشرة أداء حكومته عملها "قرار لا رجعة فيه"، مشدداً على أن ليبيا "ليست غنيمة حتى يسيطر عليها فرد بعينه أو حكومة بعينها أو عائلة تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة.

ونقلت "الراي" عن المتحدث الرسمي للحكومة الليبية عثمان عبد الجليل قوله في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء الاجتماع، إن دخول طرابلس "ليس هدفا عاجلاً في الوقت الراهن"، مشدداً على أن "الحكومة تتفادى الصدام، وتعمل على دخول آمن وسلمي للعاصمة"، مضيفاً أنها "ستستمر في أداء مهامها في كافة ربوع البلاد، مع البدء في مناقشة ميزانية العام 2022، ولن تركز على مكان عملها، لأنّ أهم ما تسعى إليه هو العمل والانعقاد الذي يمكن أن يحدث في أي مدينة".

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن الولايات المتحدة، أعلنت أنه إذا أرادت إيران تخفيف العقوبات بما يتجاوز المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، في إشارة واضحة لاستبعاد الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للإرهاب، فعليها التصدي لمخاوف أمريكية تتجاوز التي تناولها الاتفاق.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينجح أبدا في السيطرة على أوكرانيا، وكشف أنه أجاز تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار، مشيراً إلى "نافذة حاسمة" في الصراع، حيث تمهد روسيا للمرحلة المقبلة من الحرب.

وكشف أنه أجاز تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار، مشيراً إلى "نافذة حاسمة" في الصراع، حيث تمهد روسيا للمرحلة المقبلة من الحرب.

وأضاف أن الحزمة الجديدة ستشمل مدفعية ثقيلة و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية وقال إن أمريكا ستقدم أيضاً 500 مليون دولار مساعدة اقتصادية مباشرة لحكومة أوكرانيا.

وأعلن أن واشنطن ستحظر دخول السفن التابعة لروسيا إلى الموانئ الأمريكية. وقال بايدن "هذا يعني أنه لا سفينة، لا سفينة تبحر رافعة العلم الروسي أو يملكها أو يشغلها كيان روسي سيُسمح لها بالرسو في ميناء بالولايات المتحدة أو دخول شواطئنا... ولا واحدة".

