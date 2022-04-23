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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفيش صناديق تاني.. وزارة الأوقاف توقع بروتوكول تعاون لميكنة التبرعات للمساجد

بروتوكول تعاون في
بروتوكول تعاون في وزارة الأوقاف

وقعت وزارة الأوقاف، بروتوكول تعاون مع كل من بنك مصر وشركة فوري، بشأن ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وتحصيلها إلكترونيًّا، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات

وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ووليد محمد مدير وعضو مجلس إدارة شركة فوري دهب للمدفوعات الالكترونية ، ورؤساء مجالس إدارة المساجد التي سيتم إتاحة الخدمة بها.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

 

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 رمضان 1443هـ الموافق 29 أبريل 2022م ، تحت عنوان : "حسن الخاتمة".

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

خطب شهر شوال

واعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطب جمع شهر شوال 1443هـ لتكون على النحو التالي :

 

خطب جمع شهر شوال 1443هـ

1. الجمعة الأولى - 6/5/2022م - التاجر الأمين
2. الجمعة الثانية - 13/5/2022م - الصانع المتقن
3. الجمعة الثالثة - 20/5/2022م - الزارع المجد
4. الجمعة الرابعة - 27/5/2022م - المستثمر الوطني
وأكد وزير الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتي متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادي في حياتنا وبخاصة في هذه المرحلة ، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر في النهوض معًا بوطننا في مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا .

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