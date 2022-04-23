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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يترأس قداس عيد القيامة المجيد

صدى البلد

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، مساء اليوم السبت.

شارك في القداس عدد من أساقفة وقساوسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمئات من أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

وحضر القداس ممثل عن رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والقيادات السياسية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجرى القداس وسط تدابير صحية وتطبيق كامل لإجراءات التباعد الاجتماعي بين المصلين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتحتفل الكنائس المصرية غدا بعيد القيامة المجيد، بعد انتهاء فترة الصوم الكبير التي امتدت 55 يوما.

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