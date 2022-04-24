البابا تواضروس يوجه الشكر للأطقم الطبية خلال قداس عيد القيامة المجيد.. فيديو

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للأطباء والأطقم الطبية في مصر.

وقال البابا تواضروس خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد ، قائلاً: «لا يسعنا إلا أن نشكر بكل الشكر والتقدير الأطباء والأطقم الطبيةوالتمريض وهيئة الإسعاف المصرية لما يبذلونه من مجهود وتضحيات خلال فترة جائحة كورونا».

ودقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني باباالإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وشارك البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من الآباء الأساقفة بينهم الأنبا مرقس مطران شبرا، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس،والأنبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان.