عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البابا تواضروس يوجه الشكر للأطقم الطبية خلال قداس عيد القيامة المجيد.. فيديو

البابا تواضروس
البابا تواضروس

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للأطباء والأطقم الطبية في مصر.

 

وقال البابا تواضروس خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد ، قائلاً: «لا يسعنا إلا أن نشكر بكل الشكر والتقدير الأطباء والأطقم الطبيةوالتمريض وهيئة الإسعاف المصرية لما يبذلونه من مجهود وتضحيات خلال فترة جائحة كورونا».

 

ودقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني باباالإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.


وشارك البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من الآباء الأساقفة بينهم الأنبا مرقس مطران شبرا، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس،والأنبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان.

قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية الاطقم الطبية البابا تواضروس جائحة كورونا البابا تواضروس الثاني بابا سكرتير المجمع المقدس بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني عيد القيامه المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس السيسي لمحبته وتقديمه التهنئة بالعيد

تفاصيل مصرع 3 مصريين في حادثين بالسعودية

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

الداخلية تعلن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة| تفاصيل

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

ادعى إنه ضابط شرطة.. النيابة العامة تحيل المتهم بالاعتداء على مواطن بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية

تخص الامتحانات وإجراءات كورونا.. قرارات عاجلة لـ الأعلى للجامعات .. الآن

بعد اعتذارها للخطيب .. جيانا فاروق : أتمنى انضمامي لانتخابات الأهلي القادمة

ترشيحاتنا

فضل إخراج الصدقة في ليلة القدر .. الجنيه الواحد يساوي هذا المبلغ

الأهلي يهزم الزمالك ويؤجل حسم لقب كأس مصر للكرة الطائرة

قائد وفاق سطيف: لا نفكر في الثأر من موسيماني.. وهزيمته لنا أصبحت «ماضي»

شكري يوجه بإسراع تطوير عمل مكاتب التصديقات بالداخل والخارج للتسير على المواطنين

علي حساب فالنسيا .. ريال بيتيس بطلاً لكأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

الظهور الأول لطليقة أحمد الفيشاوي وابنته في مصر بعد 6 سنوات يالخارج

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

رمضان في بلد المليون شاعر.. سر حلاقة الشعر بداية الشهر.. والطاجين يزين المائدة

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ