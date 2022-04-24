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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخلاء سبيل مدعي النبوة بالإسماعيلية وتسليمه لأهله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل مدعي النبوة الذي تم إلقاء القبض عليه منذ أيام.

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وقالت مصادر، إنه تم إخلاء سبيل مدعي النبوة وتسليمه لأهله الذين تعهدوا بعلاجه من الإدمان، بعد أن تبين إدمانه لمخدر الشابو.

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تجول أحد الأشخاص ممتطيا حصانا بأحد الشوارع الإسماعيلية ويدعى النبوة.

وتم تحديد ذلك الشخص وتبين أنه مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية "له معلومات جنائية" ويمتلك حصانين يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وأنه من مدمنى المواد المخدرات.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده عقب ضبطه.

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