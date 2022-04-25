إنشاء فندق ومول.. تفاصيل مخطط تطوير أرض الحزب الوطني

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قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن أرض الحزب الوطني منذ أن تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي وتم عمل الدراسات الاقتصادية لكل المواقع التي تم نقل ملكيتها بداية من مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومبني وزارة الداخلية بوسط البلد.

وأضاف أن الدراسات متكاملة والهدف من تطوير مجمع التحرير هو خلق نشاط اقتصادي يقوم على السياحة والنشاط الثقافي، وخاصة أن منطقة وسط البلد جاذبة لنشاط ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن أرض الحزب الوطني موقع فريد ومميز، وخططة التطرير بناء على الدراسة بإنشاء مبنى فندقي و سكني ومول كبير .



وكشف أنه تم عمل تصميم معماري للمشروع من خلال الاستعانه بشركات اجنبيه وألمانيا وتم تقديم بعض هذة الدراسات التي تعطي ملامح الاستثمار والنشاطات الموجودة بالمنطقة.

وتابع أن مساحة الأرض 3 فدان بمساحة 16 ألف متر، وتم طرح الأرض لعدد من المطورين وتم التواصل مع ما يفوق عن 100 جهة وهناك خطابات اهتمام من هذة الجهات وخلال الشهور القادمه سيتم تقييم العروض .

