أخبار الرياضة.. المصري يودع الكونفدرالية.. موسيماني يتفوق على مانويل جوزيه.. ميدو يهاجم إيهاب جلال

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز والتأهل على حساب الرجاء المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن جدارة واستحقاق، رافضًا الانتقادات الموجهة لمدرب الفريق.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن أي فريق عليه أن يعرف كيفية لعب المباريات بصبغة دفاعية من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

خسر فريق المصري أمام نظيره نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدف دون رد، في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية، ليودع البطولة رغم فوزه في مباراة الذهاب.

قال أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر ومدرب الزمالك السابق، إن إيهاب جلال تغير بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يره يهاجم منتقديه إلا بعد إسناد مهمة تدريب الفراعنة له.