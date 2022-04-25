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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. المصري يودع الكونفدرالية.. موسيماني يتفوق على مانويل جوزيه.. ميدو يهاجم إيهاب جلال

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

موسيماني يتفوق على مانويل جوزيه في انطلاقته مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز والتأهل على حساب الرجاء المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن جدارة واستحقاق، رافضًا الانتقادات الموجهة لمدرب الفريق.

عبد الحفيظ يرد على تصريحات وائل جمعة ويؤكد: الجميع يعرف ما قدمه بانون ضد الرجاء.. فيديو

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن أي فريق عليه أن يعرف كيفية لعب المباريات بصبغة دفاعية من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

المصري يودع الكونفدرالية بالخسارة أمام نهضة بركان

خسر فريق المصري أمام نظيره نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدف دون رد، في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية، ليودع البطولة رغم فوزه في مباراة الذهاب.

ميدو: تصريحات إيهاب جلال سبب خروج بيراميدز من الكونفيدرالية

قال أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر ومدرب الزمالك السابق، إن إيهاب جلال تغير بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يره يهاجم منتقديه إلا بعد إسناد مهمة تدريب الفراعنة له.

 

موسيمانى مانويل جوزيه الأهلى عبد الحفيظ وائل جمعة إيهاب جلال ميدو المصري يودع الكونفدرالية

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