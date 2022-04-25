عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يودع الكونفدرالية بالخسارة أمام نهضة بركان

المصري ونهضة بركان
المصري ونهضة بركان

خسر فريق المصري أمام نظيره نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدف دون رد، في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية، ليودع البطولة رغم فوزه في مباراة الذهاب.

وفاز المصري بمباراة الذهاب بنتيجة بهدفين لهدف سجلهما عمرو مرعي وهيثم العيوني، بينما جاء هدف نهضة بركان عن طريق حمزة الركراكي.

ويتأهل فريق نهضة بركان إلى الدور نصف النهائي بفضل هدفه خارج الأرض، ليواجه نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور المقبل.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:
" أحمد مسعود، كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، احمد شديد، فريد شوقي، حسن علي، إيزي ايميكا، محمد جريندو، عمرو مرعي، محمد عنتر".

واحتسب حكم المباراة ركلة جزء لصالح نهضة بركان في الدقيقة الثالثة، بعدما لمس ياسر حمد لاعب المصري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وتقدم يوسف الفحلي لتسديد الكرة ليسدد الهدف الوحيد لفريق نهضة بركان في الدقيقة 7.

وبتلك النتيجة لحق المصري بفريق بيراميدز لخارج الكوندرالية الإفريقية، الذي خرج على يد مازيمبي الكونغولي، المقرر أن يواجه نهضة بركان في نصف النهائي.

كريم العراقي فريق بيراميدز مازيمبي الكونغولي فريق المصري نهضة بركان المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

«هو اللي مراته منكدة عليه هيدخل الجنة؟».. رد قوي من مبروك عطية | فيديو

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

ترشيحاتنا

عقب فتح الشرطة النار على سيارة.. مقتل شخصين وإصابة ثالث في فرنسا

المصري يودع الكونفدرالية بالخسارة أمام نهضة بركان

اشتباكات بين لاعبي المصري وحكم مباراة نهضة بركان عقب الحروج من الكونفيدرالية

هل نقوم ليلة القدر كاملة أم يكفي قيام بعضها ؟

إسرائيل تقصف لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

المغرب 6:29م.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ