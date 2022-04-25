برلماني: العفو الرئاسي عن الشباب تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين خطوة جيدة للغاية وتأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك تبلور حرص الرئيس علي شباب مصر، وأن الدولة المصرية جادة في إقامة علاقة أكثر قوة مع الشباب.

وقال محسب ، إن مثل هذه القرارات تعزز الانتماء لدي الشباب وتساعد في إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى وفي الوقت الذي يساعد هذا القرار على بث الفرحة في نفوس أسر وعائلات الشباب المفرج عنهم إنما يعبر أيضا عن رغبة صادقة من الرئيس في المضي قدما نحو بناء الإنسان المصرى وتقديم نموذج مرن للدولة التي تحرص علي مصلحة أبنائها وتسعى إلي تقويمهم دون تشدد أو إفراط في العقوبة.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن الدولة المصرية حريصة علي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المناحى من توفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وكذلك نظرة أكثر مرونة للشباب وإقامة علاقات قوية معهم وإعادة دمجهم بالمجتمع بما يضمن مستقبل أفضل لوطننا الحبيب مصر.